Elazığ'da Okulda Bıçaklı Kavga: Bir Öğrenci Yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da Okulda Bıçaklı Kavga: Bir Öğrenci Yaralandı

Elazığ\'da Okulda Bıçaklı Kavga: Bir Öğrenci Yaralandı

Elazığ'da iki öğrenci arasında daha önceden çıkan tartışma okulda bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bir öğrenci aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

27.02.2024 15:30  Güncelleme: 15:31
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Elazığ'da iki öğrenci arasında daha önceden çıkan tartışma okulda bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bir öğrenci aldığı bıçak darbesi ile yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Kırklar Mahallesi'nde bulunan Seyda Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında tartışma yaşanan 8'inci sınıf öğrencileri Y.A. ve M.P.K. okul içerisinde tekrar tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Y.A., evden getirdiği meyve bıçağını M.P.K.'ya sapladı. Öğrenci kanlar içinde yere yığılırken, haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Arkadaşını yaralayan öğrenci ise İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Okulda Bıçaklı Kavga: Bir Öğrenci Yaralandı - Son Dakika

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