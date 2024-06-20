Elazığ'da orman yangını: Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor - Son Dakika
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Elazığ'da orman yangını: Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor

Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin ile Tepecik köyü arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Yangın, geniş bir alana yayıldı ve müdahale çalışmaları sürüyor.

20.06.2024 14:56
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Elazığ'da orman yangını: Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor

ELAZIĞ - Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin ile Tepecik köyü arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yaklaşık 4 saat önce çıkan yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın, Gezin ile Tepecik köyleri sınırlarında bulunan Gozerik mevkiinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinemeyen bir nedenle saat 11.00 sıralarında Gezin'in Kışlacı Mahallesi'nde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın Tepecik köyüne kadar ilerledi. Yaklaşık 4 saattir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, itfaiye, İl Özel İdaresi, jandarma, ilçe belde belediyesi ekipleri ile TEDAŞ ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Geniş bir alana yayılan yangının görüntüsü havadan dron ile görüntülendi.

Olay yerinde yangın ile ilgili son bilgileri aktaran mahalle muhtarı Yılmaz Selçuk, "Saat 11.00 itibariyle Gezin Kışlacı mevkiinde sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Sağ olsun, şu anda Orman İşletme ekipleri, müdüründen şefine kadar, bütün ekipler canla başla çalışıyorlar. Şu anda yangını söndürmek için canla başla çalışıyoruz. Greyder ve dozer gibi iş makinaları da burada" dedi

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da orman yangını: Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor - Son Dakika

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