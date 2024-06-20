Elazığ'da Orman Yangını: Yüzlerce Dönümlük Alan Kül Oldu

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Elazığ'ın Maden ilçesinde Gezin ile Tepecik köyleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 7 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alınırken, yüzlerce dönümlük alan kül oldu.

Yangın, Gezin ile Tepecik köyleri sınırlarında bulunan Gozerik mevkisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle saat 11.00 sularında Gezin'in Kışlacı Mahallesi'nde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, Tepecik köyüne kadar ilerledi. Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, itfaiye, İl Özel İdaresi, jandarma, Maden ve Sivrice belediyelerine bağlı ekipler, belde belediyesi ekipleri ile TEDAŞ ekipleri müdahale etti. Geniş bir alana yayılan yangın söndürme çalışmalarına aynı zamanda helikopterler, Hazar Gölü'nden su alarak destek verdi.

Yaklaşık 7 saat süren hummalı çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Yüzlerce dönümlük alanın kül olduğu yangın bölgesi dron ile görüntülendi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. - ELAZIĞ