Elazığ'da Orman Yangını: Yüzlerce Dönümlük Alan Kül Oldu - Son Dakika
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Elazığ'da Orman Yangını: Yüzlerce Dönümlük Alan Kül Oldu

Elazığ'ın Maden ilçesinde Gezin ile Tepecik köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 7 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonucunda yüzlerce dönümlük alan kül oldu.

20.06.2024 17:39
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Elazığ'ın Maden ilçesinde Gezin ile Tepecik köyleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 7 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alınırken, yüzlerce dönümlük alan kül oldu.

Yangın, Gezin ile Tepecik köyleri sınırlarında bulunan Gozerik mevkisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle saat 11.00 sularında Gezin'in Kışlacı Mahallesi'nde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, Tepecik köyüne kadar ilerledi. Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, itfaiye, İl Özel İdaresi, jandarma, Maden ve Sivrice belediyelerine bağlı ekipler, belde belediyesi ekipleri ile TEDAŞ ekipleri müdahale etti. Geniş bir alana yayılan yangın söndürme çalışmalarına aynı zamanda helikopterler, Hazar Gölü'nden su alarak destek verdi.

Yaklaşık 7 saat süren hummalı çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Yüzlerce dönümlük alanın kül olduğu yangın bölgesi dron ile görüntülendi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Orman Yangını: Yüzlerce Dönümlük Alan Kül Oldu - Son Dakika

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