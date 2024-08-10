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Elazığ'da otluk alanda korkutan yangın

ELAZIĞ - Elazığ'ın Baskil ilçesinde otluk alanda çıkan yangın nedeni ile onlarca badem ve ceviz ağacı kül oldu.

Elazığ'ın Baskil ilçesi Suyatağı köyünde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören köylülerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, onlarca badem ve ceviz ağacı kül oldu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.