 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Elazığ'da otobüs terminalinde silahlı kavga: 1 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da otobüs terminalinde silahlı kavga: 1 tutuklama

Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde çıkan silahlı kavgada 3 şüpheliden biri tutuklandı. İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu pompalı tüfekle ateş açıldı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ\'da otobüs terminalinde silahlı kavga: 1 tutuklama
15.12.2023 - 10:53,  Güncelleme: 10:53
Abone Ol

Elazığ'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Olay, dün gece yeni hizmete giren Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavga dönmesi üzerine taraflardan biri pompalı tüfek ile peş peşe ateş etti. Olayda, yüzüne saçmalar gelen yolculardan N.D. ve E.K. yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2'si adli kontrol şartlı ile serbest bırakıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Elazığ, kavga, Olaylar, Adliye, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da otobüs terminalinde silahlı kavga: 1 tutuklama - Son Dakika


11:24
Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi
11:12
Merkezi yönetim bütçesi kasımda 76,5 milyar TL fazla verdi Merkezi yönetim bütçesi kasımda 76,5 milyar TL fazla verdi
11:07
Tiyatro ekibi kurup yüzüstü mü bıraktı? Özge Özpirinçci'den yalanlama geldi Tiyatro ekibi kurup yüzüstü mü bıraktı? Özge Özpirinçci'den yalanlama geldi
10:51
Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gerek dış borç 220 milyar dolara dayandı Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gerek dış borç 220 milyar dolara dayandı
10:34
Sosyal medyada skandal yayın: 1 milyon beğeni olursa romantik anlara başlarım Sosyal medyada skandal yayın: 1 milyon beğeni olursa romantik anlara başlarım
10:21
Türkiye'de en çok ev alan yabancılar Ruslar oldu Türkiye'de en çok ev alan yabancılar Ruslar oldu
10:13
Kıran kırana yarış var! İşte dün akşamki maçlar sonrası ülke puanı sıralamasında son durum Kıran kırana yarış var! İşte dün akşamki maçlar sonrası ülke puanı sıralamasında son durum
10:13
Adana'da lise öğrencisine cinsel istismar davası: Fırıncı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı Adana'da lise öğrencisine cinsel istismar davası: Fırıncı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Son Dakika
11:24 Terörist Murat Karayılan'ın koruması öldürüldü
11:12 Merkezi yönetim bütçesi kasımda 76,5 milyar TL fazla verdi
11:07 Tiyatro ekibi kurup yüzüstü mü bıraktı? Özge Özpirinçci'den yalanlama geldi
10:51 Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gerek dış borç 220 milyar dolara dayandı
10:34 Sosyal medyada skandal yayın: 1 milyon beğeni olursa romantik anlara başlarım
10:21 Türkiye'de en çok ev alan yabancılar Ruslar oldu
10:13 Kıran kırana yarış var! İşte dün akşamki maçlar sonrası ülke puanı sıralamasında son durum
10:12 Avustralya'da aranan suçlu Masood Zikria'nın Türkiye'de müteahhitlik yaptığı ortaya çıktı
10:13 Adana'da lise öğrencisine cinsel istismar davası: Fırıncı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
10:03 Ebru Gündeş estetik operasyonu sonrası tanınmaz hale geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 11:45:34. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da otobüs terminalinde silahlı kavga: 1 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement