Elazığ\'da otobüsten düşen vatandaşın ayağı tekerleğin altında kaldı

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Elazığ'da seyir halindeki otobüsten düşen vatandaşın ayağı tekerleğin altında kaldı.

Kaza, merkeze bağlı Balakgazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen bir vatandaş, seyir halindeki halk otobüsünden düştü. Düşmesinin ardından vatandaşın ayağı otobüsün altında kaldı. Kazayı fark eden şoför, ilk müdahaleyi gerçekleştirerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ