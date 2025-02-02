Elazığ\'da Otomobil Devrildi: 1 Yaralı

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Elazığ'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, bir kişi hafif yaralandı.

Kaza, Karşıyaka Mahallesi Ardıç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, devrildi. Kazada, 1 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç vinç yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. - ELAZIĞ