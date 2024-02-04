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Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sağlıkçı, çekim yapan muhabire müdahale etti - Son Dakika
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Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sağlıkçı, çekim yapan muhabire müdahale etti

Elazığ\'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sağlıkçı, çekim yapan muhabire müdahale etti

Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne müdahale eden sağlıkçı, ambulansı durdurarak çekim yapan muhabire müdahale etti ve silmesini istedi. Olayın ardından sağlıkçı, tartışmanın ardından hastaneye doğru hareket etti.

04.02.2024 18:43
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Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, sağlıkçı yaralıyı hastaneye yetiştirmek yerine ambulansı durdurarak çekim yapan muhabire "Çekemezsin onu silmen lazım" dedi.

Kaza, Çaydaçıra Mahallesi Akıncı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 ABG 471 plakalı motosiklet ile 23 LA 888 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sürücü olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa bildirildi. Sağlıkçı ambulans şoförü, yaralıyı hastaneye yetiştirmek yerine ambulansı durdurarak çekim yapan muhabire "Çekemezsin onu silmen lazım" dedi. Muhabir ile kısa süreli bir tartışma yaşayan sağlıkçı ardından hastaneye doğru hareket etti.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sağlıkçı, çekim yapan muhabire müdahale etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sağlıkçı, çekim yapan muhabire müdahale etti - Son Dakika
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