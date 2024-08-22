Elazığ\'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Karakoçan Devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ