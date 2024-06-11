Elazığ'da Otomobil Kazasında Yaralanan Oğuzhan Akdeniz Hayatını Kaybetti

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Elazığ'da 4 ay önce ağaçlara çarparak takla atan otomobilde bulunan yaralı Oğuzhan Akdeniz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, 4 ay önce Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, sürücü Oğuzhan Akdeniz idaresindeki 01 ARF 095 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırımdaki ağaçlara çarptı. 5 ağacı deviren ve sağ arka tekerleği koparak ters dönen otomobilde bulunan sürücü Oğuzhan Akdeniz ve Murat Güler araçta sıkışmıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu ağır yaralanan 2 kişi olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yaralılardan Murat Güler, kazadan bir hafta sonra hayatını kaybederken sürücü Akdeniz'de 4 aylık yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ