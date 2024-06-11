Elazığ'da Otomobil Kazasında Yaralanan Oğuzhan Akdeniz Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Elazığ'da Otomobil Kazasında Yaralanan Oğuzhan Akdeniz Hayatını Kaybetti

Elazığ'da 4 ay önce meydana gelen otomobil kazasında ağaçlara çarparak takla atan araçta bulunan Oğuzhan Akdeniz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan diğer yolcu Murat Güler ise bir hafta sonra hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

11.06.2024 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da 4 ay önce ağaçlara çarparak takla atan otomobilde bulunan yaralı Oğuzhan Akdeniz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, 4 ay önce Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, sürücü Oğuzhan Akdeniz idaresindeki 01 ARF 095 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırımdaki ağaçlara çarptı. 5 ağacı deviren ve sağ arka tekerleği koparak ters dönen otomobilde bulunan sürücü Oğuzhan Akdeniz ve Murat Güler araçta sıkışmıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu ağır yaralanan 2 kişi olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yaralılardan Murat Güler, kazadan bir hafta sonra hayatını kaybederken sürücü Akdeniz'de 4 aylık yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Murat Güler, Akdeniz, Elazığ, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Otomobil Kazasında Yaralanan Oğuzhan Akdeniz Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 04:56:47. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Otomobil Kazasında Yaralanan Oğuzhan Akdeniz Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement