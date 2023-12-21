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Elazığ'da Otomobil Midibüse Çarptı: 5 Yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da Otomobil Midibüse Çarptı: 5 Yaralı

Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek midibüse çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ\'da Otomobil Midibüse Çarptı: 5 Yaralı
21.12.2023 - 01:07,
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Elazığ'da midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

O.Ç. idaresindeki 23 AEK 503 plakalı otomobil, Zübeyde Hanım Caddesi'nde kontrolden çıktı. Refüjü aşan otomobil, karşı yönden gelen K.Ş'nin kullandığı 23 ES 580 plakalı midibüsle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle midibüs yan yattı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Otomobil Midibüse Çarptı: 5 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da Otomobil Midibüse Çarptı: 5 Yaralı - Son Dakika
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