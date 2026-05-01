Elazığ\'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Elazığ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Bağlıağaç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Kovancılar Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi sevk edildi. Yaralılar, kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerin teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

Jandarma ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ