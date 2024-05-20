Elazığ\'da Otomobil Takla Attı: 19 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

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Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada, 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batuhan Doğa idaresindeki 23 LP 978 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Sivrice Aile Sağlığı Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ