Elazığ'da Otomobil Tarlaya Uçtu, 3 Yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da Otomobil Tarlaya Uçtu, 3 Yaralı

Elazığ\'da Otomobil Tarlaya Uçtu, 3 Yaralı
12.06.2026 12:05
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Kovancılar'da bir otomobil tarlaya düştü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi girişinde yaşanan kazada seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kolluk kuvvetleri, kazanın meydana geldiği olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da Otomobil Tarlaya Uçtu, 3 Yaralı - Son Dakika

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