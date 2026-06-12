Elazığ\'da Otomobil Tarlaya Uçtu, 3 Yaralı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi girişinde yaşanan kazada seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kolluk kuvvetleri, kazanın meydana geldiği olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ