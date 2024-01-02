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Elazığ'da Otomobil Yan Yattı: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da Otomobil Yan Yattı: 4 Kişi Yaralandı

Elazığ'ın merkezine bağlı Güney Çevreyolu'nda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil yan yattı. Kazada bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastanelerde tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Elazığ\'da Otomobil Yan Yattı: 4 Kişi Yaralandı
02.01.2024 - 18:16,
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Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yan yattı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Güney Çevreyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. idaresindeki 23 EU 625 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Elazığ, Acil Durum, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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