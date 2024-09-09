Elazığ'da Yaşlı Kadın Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Elazığ'da Yaşlı Kadın Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Elazığ\'da Yaşlı Kadın Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşlı kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

09.09.2024 11:49
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Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, gece Elazığ- Malatya Karayolu 15'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eve gitmek için ana yolun karşısına geçmeye çalışan Rahile Çalı'ya (73), 23 HS 710 plakalı otomobil çaptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşlı kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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