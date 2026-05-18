Elazığ'da Özel Sağlık Kurumlarına Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da Özel Sağlık Kurumlarına Operasyon

Elazığ\'da Özel Sağlık Kurumlarına Operasyon
18.05.2026 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da sahtecilik iddialarıyla özel hastanelere operasyon düzenlendi, 23 kişi gözaltına alındı.

Elazığ Valiliği kentte özel hastane, bakım merkezi ve diyaliz merkezi olmak üzere 3 kuruma düzenlenen operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 'evrakta sahtecilik' kapsamında Elazığ Medikal Hospital, Eyşan Özgü Bakım Merkezi ve Dünya Diyaliz Merkezi'ne operasyon düzenlendi. Sabahın ilk saatleri itibariyle eş zamanlı yapılan operasyonlarda aralarında doktor, hemşire, hastane çalışanı ve kamu personelinin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. 18 ev 3 iş yerinde detaylı aramalar yapıldığı ve tüm evraklara el konulduğu öğrenildi.

Soruşturma sürerken Elazığ Valiliği operasyon hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada, "İlimiz Jandarma Komutanlığınca yürütülen planlı faaliyetler kapsamında; ilimizde hizmet veren bazı özel sağlık ve bakım merkezlerinde, mevzuata aykırı birtakım işlemler gerçekleştirildiği ve bu yolla kamu zararına sebebiyet verilerek haksız kazanç sağlandığı yönünde bulgulara ulaşılmıştır. Elde edilen deliller doğrultusunda genişletilen soruşturma neticesinde; bahse konu kuruluşlarda yürütülen tedavi ve bakım hizmetlerinde usulsüzlükler yapıldığı, yetkisiz alanlarda tıbbi işlemler gerçekleştirildiği, halk sağlığını ve hasta güvenliğini tehlikeye düşürecek uygulamalarda bulunulduğu ve süreçle ilgili yasal bildirimlerin adli makamlardan gizlendiği yönünde tespitler yapılmıştır. Söz konusu iddialara yönelik olarak, aralarında kamu görevlileri ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu toplam 23 şüpheli şahıs hakkında eş zamanlı adli işlem başlatılmıştır. Konunun tüm yönleriyle aydınlatılması, iddiaların netleştirilmesi ve hukuki sürecin tamamlanması amacıyla arama, el koyma, inceleme ve soruşturma faaliyetleri titizlikle devam etmektedir. Kamu kaynaklarının korunması, sağlık hizmetlerinde güvenliğin sağlanması ve vatandaşlarımızın haklarının güvence altına alınması amacıyla yürütülen çalışmalar, adli makamların koordinesinde kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da Özel Sağlık Kurumlarına Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında “yoksulluk“ şartı Yargıtay'dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında "yoksulluk" şartı
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş

15:49
Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
15:37
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
15:25
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık
Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
14:56
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı İşte ilk sözleri
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri
14:09
Eğlenceniz batsın Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
14:09
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 16:34:19. #7.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da Özel Sağlık Kurumlarına Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.