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ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'da park halinde yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkeze bağlı Gözebaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.'ye ait 23 AEJ 694 plakalı minibüs park halindeyken sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Yanan minibüsü gören komşusu, olay yerine gelerek çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Çıkan yangın köylüler tarafından söndürülürken, minibüs kullanılmaz hale geldi.

Ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili olay yerine inceleme yaptı. - ELAZIĞ