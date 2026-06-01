Elazığ\'da Park Halindeki Araç Yandı

Elazığ'da park halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın, vatandaşlar tarafından söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Ataşehir Mahallesi Hacı Sadettin Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Çıkan duman ve alevleri fark eden mahalle sakinleri, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ELAZIĞ