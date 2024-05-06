Elazığ'da park halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
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Elazığ'da park halindeki otomobil alev topuna döndü

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Elazığ'da park halindeki otomobil bir anda alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangında diğer araçta maddi hasar meydana geldi.

06.05.2024 13:59  Güncelleme: 14:09
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Elazığ'da otomobil alev alev yandı

ELAZIĞ - Elazığ'da park halindeki otomobil alev topuna döndü. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otomobil bir anda alev topuna dönerken yanındaki diğer araca da sıçradı. Vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alev topuna dönen aracı söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken diğer araçta ise maddi hasar meydana geldi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Ekipler, yangının çıkış sebebinin öğrenilmesi için çalışma başlattı.

Elazığ\'da park halindeki otomobil alev topuna döndü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da park halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika

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