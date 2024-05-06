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Elazığ'da otomobil alev alev yandı

ELAZIĞ - Elazığ'da park halindeki otomobil alev topuna döndü. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otomobil bir anda alev topuna dönerken yanındaki diğer araca da sıçradı. Vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alev topuna dönen aracı söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken diğer araçta ise maddi hasar meydana geldi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Ekipler, yangının çıkış sebebinin öğrenilmesi için çalışma başlattı.