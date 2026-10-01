Elazığ'da park halindeki otomobil dün gece yandı, itfaiye ekipleri söndürdü - Son Dakika
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Elazığ'da park halindeki otomobil dün gece yandı, itfaiye ekipleri söndürdü

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Elazığ\'da park halindeki otomobil dün gece yandı, itfaiye ekipleri söndürdü
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Elazığ’da dün gece Yeni Mahalle Hamdi Başaran Caddesi’nde park halindeki otomobil yanmaya başladı. Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarıyla gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü; araçta maddi hasar oluştu, çıkış nedeni araştırılıyor.

Elazığ'da park halindeyken yanan araç, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın dün gece, Yeni Mahalle Hamdi Başaran Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü ve plakası öğrenilemeyen park halindeki otomobil, bir anda yanmaya başladı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçta çıkan yangını kontrol altına alarak söndürürken araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA
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