Elazığ\'da park halindeki otomobil dün gece yandı, itfaiye ekipleri söndürdü

Elazığ'da park halindeyken yanan araç, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın dün gece, Yeni Mahalle Hamdi Başaran Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü ve plakası öğrenilemeyen park halindeki otomobil, bir anda yanmaya başladı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçta çıkan yangını kontrol altına alarak söndürürken araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.