Elazığ'da park halindeki otomobil Keban Barajı'na uçtu - Son Dakika
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Elazığ'da park halindeki otomobil Keban Barajı'na uçtu

Elazığ'da Keban Baraj gölü kenarında park halindeki otomobil kayarak suya uçtu. Olayda aracın içerisinde kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçti. Kaza, Elazığ Pertek feribot iskelesinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil bir anda hareket ederek Keban Baraj Gölü'ne uçtu. Olay yerine gelen çekici, bağladığı otomobili halat yardımı ile bulunduğu yerden kurtardı. Araçta sadece maddi hasar meydana geldi.

16.07.2024 20:25
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Elazığ'da park halindeki otomobil Keban Barajı'na uçtu

ELAZIĞ - Elazığ'da Keban Baraj gölü kenarında park halindeki otomobil kayarak suya uçtu. Olayda aracın içerisinde kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçti.

Kaza, Elazığ Pertek feribot iskelesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 16 ADT 652 plakalı park halindeki otomobil bir anda hareket ederek Keban Baraj Gölü'ne uçtu. Olayda araç içerisinde kimsenin bulunmaması büyük bir facianın önüne geçti. Baraja uçan otomobili gören çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çekici, bağladığı otomobili halat yardımı ile bulunduğu yerden kurtardı. Araçta, maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da park halindeki otomobil Keban Barajı'na uçtu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da park halindeki otomobil Keban Barajı'na uçtu - Son Dakika
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