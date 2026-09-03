Elazığ'da Parkta Pompalı Tüfekli Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika
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Elazığ'da Parkta Pompalı Tüfekli Saldırı: 1 Ölü

Elazığ\'da Parkta Pompalı Tüfekli Saldırı: 1 Ölü
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Elazığ'ın Aksaray Mahallesi'nde bir parkta pompalı tüfekle saldırıya uğrayan Mehmet Çelik (51) hayatını kaybetti. Saldırgan kaçarken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Çelik'in öldüğünü belirledi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için soruşturma başlattı.

Elazığ'da parkta pompalı tüfekli saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Aksaray Mahallesi Şehit Ruşen Sağlamlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs sokak yanında bir parkta Mehmet Çelik'e (51) pompalı tüfekle ateş açtı. Kaçarak bir bakkala sığınmaya çalışan Çelik, ardından yere yığıldı. Şüpheli kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan inceleme sonrası şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi hastanesi morguna kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Mehmet Çelik, Güvenlik, 3. Sayfa, Aksaray, Elazığ, Polis, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da Parkta Pompalı Tüfekli Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Parkta Pompalı Tüfekli Saldırı: 1 Ölü - Son Dakika
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