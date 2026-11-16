Elazığ'da polis 'Dar Alan' uygulaması yaptı, araçlar ve çay ocakları denetlendi - Son Dakika
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Elazığ'da polis 'Dar Alan' uygulaması yaptı, araçlar ve çay ocakları denetlendi

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Elazığ\'da polis \'Dar Alan\' uygulaması yaptı, araçlar ve çay ocakları denetlendi
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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'Dar Alan' uygulaması yaptı. Uygulamada araçlar durdurulup sürücü ve yolcular kontrol edildi, Köfteciler Sokağı ile İzzetpaşa Camii çevresindeki çay ocakları denetlendi; Emniyet Müdürü Aydın Karan da vatandaş ve esnafla buluştu.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde 'Dar Alan' uygulaması gerçekleştirildi.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suçla mücadelenin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla, 'Dar Alan' uygulaması gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulamada, araçlar tek tek durdurularak sürücülerin ve yolcuların kontrolleri yapıldı. Köfteciler Sokağı ve İzzetpaşa Camii çevresindeki çay ocaklarında da denetim yapan ekipler, bölgede güvenlik kontrollerini sürdürdü.

Gerçekleştirilen asayiş uygulamasına Elazığ İl Emniyet Müdürü Aydın Karan da katıldı. Uygulama sırasında vatandaşlarla sohbet eden Karan, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: İHA
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