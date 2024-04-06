Elazığ\'da jandarma ekipleri tarafından \'Hayatla yarışılmaz\' sloganı ile Ramazan Bayramı denetimleri gerçekleştirildi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından 'Hayatla yarışılmaz' sloganı ile Ramazan Bayramı denetim ve kontrolleri gerçekleştirildi.
Trafik kazalarının önlenmesi ve can kayıplarının azaltılması maksadıyla Elazığ İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması timlerince Ramazan Bayram öncesi güvenlik tedbirleri kapsamında 'Hayatla yarışılmaz' sloganı ile denetim ve kontroller devam ediyor. Elazığ İl Jandarma Komutanlığının vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdüreceği kaydedildi. - ELAZIĞ
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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada bulunan 4 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından Ankara'ya sevk edildi. Yaralılardan ikisinin durumu ağır.
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde define arayan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde yapılan aramalarda çeşitli ekipmanlar ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen kazada, bir traktör devrildi ve sürücü yaralandı. İddiaya göre, tarla sürerken traktörün kabin camı patladı ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kendi imkanlarıyla ulaştırıldı ve tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Ramazan Bayramı'nı vatandaşların huzur ve güven içerisinde geçirmesini sağlamak amacıyla her türlü tedbirin alındığını açıkladı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından trafik denetimleri ve güvenlik önlemleri artırılarak, bayram süresince 140 ekip ve bin 282 personel görev yapacak. Ayrıca, uyuşturucu ve terörle mücadele çalışmaları da sürdürülecek.
Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Çığır köyünde Ercan Altıntaş'a ait koyun sürüsüne yıldırım isabet etti. Jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede, sürüdeki 17 koyunun telef olduğu tespit edildi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Camikebir Mahallesi Yayla Sokak'ta R.A. ile ismi alınamayan bir kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. R.A. bıçakla yaralanırken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. R.A. kendi imkanlarıyla Kayseri Devlet Hastanesine giderken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Samsun'un Bafra ilçesinde arazi meselesi nedeniyle tartışan Ö.Ş. ve ağabeyi K.Ş. arasındaki kavga sonucunda K.Ş., Ö.Ş'ye pompalı tüfekle ateş etti. Olayın ihbar edilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ağır yaralanan Ö.Ş. önce Bafra'daki özel hastaneye kaldırıldı ve ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. K.Ş. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Barış Kocabay, 5 yıl evli kalıp ayrıldığı eşi K.Ö'den 14 yaşındaki kız çocuklarına şiddet uyguladığı iddiası ile şikayetçi oldu. Kocabay, yaşanan olayı anlatarak hukuki süreci başlattığını belirtti. Şiddet gören kızını kendi evine getiren Kocabay, çocuklarının velayetini almak için mücadele edeceğini ifade etti. Şiddet uyguladığı iddia edilen anne ve erkek arkadaşı ise gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı tarafından görevlendirilen helikopter, Fethiye-Antalya Karayolu'nda trafik denetimlerini sürdürdü. Helikopter, Muğla ve turistik ilçelerinde kural ihlali yapan sürücüleri tespit ederek kara ekiplerine bildirdi. Yapılan kontrollerde 2 kırmızı ışık ihlali ve 3 motosiklet sürücüsüne kask takmama gibi ihlaller tespit edildi.
Niğde'de İlhanlı Mahallesi'nde bulunan Özel İdare Üst Geçidi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil üst geçitten aşağı düştü. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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