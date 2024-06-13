Elazığ'da Ruhi Canpolat davasında 5 sanığa ağırlaştırılmış hapis cezası - Son Dakika
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Elazığ'da Ruhi Canpolat davasında 5 sanığa ağırlaştırılmış hapis cezası

Elazığ'da 2003 yılında öldürülen Ruhi Canpolat olayına ilişkin davada, 18 yıl sonra bulunan zanlılara toplam 5 ağırlaştırılmış hapis cezası verildi. Davada, Ruhi Canpolat'ın eski eşi Azime Ş. ile Cevdet Ş.'ye 2'şer kez, Temur Ş.'ye ise 1 kez ağırlaştırılmış hapis cezası verildi.

13.06.2024 12:44
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Elazığ'da 21 Mayıs 2003'te öldürülen ve zanlıları 18 yıl sonra bulunan Ruhi Canpolat olayına ilişkin davada 2 sanığa ikişer kez, bir sanığa da bir kez olmak üzere toplam 5 ağırlaştırılmış hapis cezası verildi.

Elazığ'da 21 Mayıs 2003'te Ruhi Canpolat hakkında kayıp başvurusunda bulunulmuş fakat şahsın uzun süre bulunamamıştı. Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosyayı 2 Şubat 2021'de yeniden açtı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 10 ay süren titiz çalışmalar sonucunda olaya ilişkin 2'si kadın 9 şüpheli tespit edildi. Ekipler, 4 Kasım 2021'de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek, zanlıları yakalayıp gözaltına aldı. Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadeler sırasında kayıp şahıs Ruhi Canpolat'ın (38) öldürüldüğü ortaya çıktı. Ruhi Canpolat olayına ilişkin dava görülmüş ve 7 Aralık 2022'de karar açıklanmıştı. Kararda, Ruhi Canpolat'ın eski eşi Azime Ş. ile Cevdet Ş. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası verilirken tutuklu sanıklardan Temur Ş. hakkında ise beraat kararı verdi.

Avukatın itirazı üzerine karar istinafa taşındı. Yapılan incelemede 'Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması' nedeni ile beraat eden Temur Ş. hakkında tutuklama kararı verildi. 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmanın ardından mahkeme heyeti tarafından sanık Temur Ş.'ye Ruhi Canpolat'ı tasarlayarak kasten öldürme suçundan dolayı 2 kez ağırlaştırışmış, Azime Ş.'ye 2 kez ağırlaştırılmış ve Cevdet Ş'ye bir kez ağırlaştırılmış hapis cezası verdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Ruhi Canpolat davasında 5 sanığa ağırlaştırılmış hapis cezası - Son Dakika

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