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Elazığ'da jandarma operasyonunda ruhsatsız silah ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da jandarma operasyonunda ruhsatsız silah ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı çalışmada, N.Ö. isimli şüphelinin ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda piyade tüfeği, av tüfeği, uyuşturucu hap, tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ\'da jandarma operasyonunda ruhsatsız silah ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
24.01.2024 - 09:33,
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Elazığ'da jandarma ekiplerini yaptığı çalışmada ruhsatsız silah ele geçirilirken gözaltına alınan bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan istihbari çalışmalar sonucunda N.Ö. isimli şüphelinin ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda piyade tüfeği, av tüfeği, uyuşturucu hap, tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şüpheli, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da jandarma operasyonunda ruhsatsız silah ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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