Elazığ\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Silah Ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede düzenlenen operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan ikamet aramasında; 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 58 adet fişek, 6 adet sarjör, 1 adet mengene, 1 adet 350 parça gravür seti, 3 adet tabanca parçası ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ