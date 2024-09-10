Elazığ\'da Ruhsatsız Silah ve Fişek Ele Geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmada bir adet ruhsatsız tabanca ve 641 adet fişek ele geçirildi.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, 2 işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 641 adet tabanca fişeği ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ
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