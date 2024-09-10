Elazığ\'da Ruhsatsız Silah ve Fişek Ele Geçirildi

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Elazığ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmada bir adet ruhsatsız tabanca ve 641 adet fişek ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, 2 işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 641 adet tabanca fişeği ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ