Elazığ'da sağanak yağış nedeniyle alt geçitte mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

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Elazığ'da sağanak yağış faciaya neden oluyordu

Alt geçitte dolan yağmur suyunun ortasında kalan araç içerisindeki 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan sağanak yağış nedeni ile bir alt geçit su doldu. Araçla suyun ortasında kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

Akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, hayatı durma noktasına getirdi. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için bina altları ve saçaklara gizlenirken, bazı iş yerlerini su bastı. Aniden bastıran sağanak yağıştan İstasyon alt geçidi de nasibini aldı. Su dolan alt geçitte araçları ile mahsur kalan 3 kişi, için itfaiye ekipleri seferber oldu. İtfaiye aracından çekilen halatın bağlandığı otomobil, suyun içerisinden çıkarıldı. Araçtan çıkarılan 3 kişi, tedbir amacıyla ambulansa alındı.

Yağışın gece boyunca etkisini sürdüreceği kaydedildi.