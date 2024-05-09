Elazığ'da 98,5 Kilogram Salep Bitkisi Toplayan 4 Kişiye Cezai İşlem - Son Dakika
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Elazığ'da 98,5 Kilogram Salep Bitkisi Toplayan 4 Kişiye Cezai İşlem

Elazığ\'da 98,5 Kilogram Salep Bitkisi Toplayan 4 Kişiye Cezai İşlem

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 98,5 kilogram salep bitkisi toplayan 4 kişiye idari para cezası kesildi. Şahısların topladıkları salep bitkisi, Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

09.05.2024 09:03
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 98,5 kilogram salep bitkisi toplayan 4 kişiye idari para cezası kesildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Karakoçan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen önleyici kolluk devriye faaliyeti esnasında O.S., İ.S, S.S. ve C.S. isimli şahısların salep bitkisi topladıkları tespit edildi. Şahısların topladıkları 98,5 kilogram salep bitkisi, el konularak Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Salep bitkisi toplayan şahıslara "biyolojik çeşitliliği tahrip etme" suçundan idari para cezası uygulandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Elazığ'da 98,5 Kilogram Salep Bitkisi Toplayan 4 Kişiye Cezai İşlem - Son Dakika
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