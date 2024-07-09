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Elazığ'da sık sık kesilen elektrikler esnafı bezdirdi

ELAZIĞ - Elazığ'da son günlerde sık sık kesilen elektrikler esnafı zor durumda bırakmaya başladı. Yaşanan kesintiler nedeniyle zorluk çektiklerini dile getiren esnaf, özellikle yaz aylarında uzun süreli kesintilerde ciddi zorluk çektiklerini kaydetti.

Hava sıcaklığının 30 dereceleri dereceyi aştığı Elazığ'da sık sık yaşanan elektrik kesintileri, hayatı olumsuz etkiledi. Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi bölgesinde olan Elazığ'daki ani elektrik kesintileri esnafı mağdur ederken, elektrik kesintileri nedeniyle dükkanlardaki soğuk ve sıcak ürünler zarar görmeye başladı. Elazığ'daki elektrik kesintileri nedeniyle mağdur olduklarını ve muhatap bulamadıklarını dile getiren vatandaşlar, sorunun çözümü için yetkililerden duyarlılık beklediklerini söyledi.

"Bu insanların çektiği cefaya, çileye yazık değil mi"

Çevre esnafından Baki Cengiz, "Eskinde çok kar yağardı, kışın ortasında giden elektriği herkes doğal karşılıyordu. Fakat şu anda yazın ortasında elektrik kesintileri hayra alamet değil. Bakmıyorlar mı, ilgilenmiyorlar mı? Hepimizin dolaplarının içerisinde yiyeceklerimiz, satılık malzemelerimiz var. Bunlar bozulmaya yüz tutuyorlar. Elektrikler gidip geldiği zaman cihazlar da arızalanıyor. Bunun sorumlusu kim. Bu insanların çektiği cefaya, çileye yazık değil mi. Yazın ortasında bu yaşanırsa kışın ne yapacağız" dedi.

İzzetpaşa Mahallesi'nde otopark işleten Alpaslan Türk, "Bu mahallede sürekli elektrik kesintileri oluyor. Çok katlı otopark olduğu için asansör ile araçları taşıyamıyoruz. Müşterilerimize karşı mahcup oluyoruz. Burada sık sık kesilen elektrik kesintilerinden dolayı hem müşteri açısından hem esnaf açısından mağduriyetimiz söz konusu. Bunun giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.