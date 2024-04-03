Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı
ELAZIĞ - Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, Yazıkonak Beldesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya döndüğü olayda bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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