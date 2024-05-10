Elazığ\'da silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin davası ertelendi

3.Sayfa

Elazığ'da 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin dava ileri bir tarihe ertelendi.

4 Kasım 2022 tarihinde merkez Sürsürü Mahallesi İmamefendi Bulvarı'ndaki bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada Mehmet K. ve Bülent B. olay yerinde, Mahmut D. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın şüphelileri tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Davanın devam eden duruşması Elazığ Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkemeye sanıklar M.S.D. ve taraf avukatları katıldı.

Olayda 3 kişiyi silahla öldürmekten yargılanan sanık M.S.D. savunmasında, "Mahkeme heyetine saygılarımı sunuyorum. Avukatımın mazeret sunduğunu öğrendim. Avukatım savunma yaptıktan sonra ben de savunmamı gerçekleştireceğim. Bölge İdare Mahkemesinin kararına diyeceğim yoktur. Mahkeme heyeti tarafından verilen tutukluluk halimin devamına da saygı duyuyorum. Başka da diyecek bir şeyim yoktur" dedi.

Sanık ve taraf avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ELAZIĞ