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Elazığ'da sis ve gizli buzlanma nedeniyle 4 araç karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da sis ve gizli buzlanma nedeniyle 4 araç karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Elazığ'da sis ve gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında, ambulans da dahil 4 araç karıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ\'da sis ve gizli buzlanma nedeniyle 4 araç karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
30.12.2023 - 08:56,
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Elazığ'da sis ve gizli buzlanma nedeniyle ambulans da dahil 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kovancılar Elazığ yolu Yarımca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki ambulans, sis ve gizli buzlanma nedeniyle önündeki araca çarpıp takla attı. Yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin düştüğü yolda arkadan gelen 2 araç da öndeki araçlara çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da sis ve gizli buzlanma nedeniyle 4 araç karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da sis ve gizli buzlanma nedeniyle 4 araç karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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