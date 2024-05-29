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Elazığ'da sokak köpekleri kediyi parçaladı

ELAZIĞ - Elazığ'da başıboş sokak köpekleri, boğazladıkları kediyi parçaladı.

Olay, sabaha karşı merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Kolbaşı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah namazına kalkan bir vatandaş, dışarıdan köpek seslerini duydu. Balkona çıkarak seslere bakan vatandaş, başıboş sokak köpeklerinin bir kediyi boğazladığını fark etti. Köpekler, boğdukları kedinin başında bir süre bekledikten sonra, parçaladı. Köpekler daha sonra gözden kayboldu.