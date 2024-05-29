Elazığ'da sokak köpekleri kediyi parçaladı - Son Dakika
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Elazığ'da sokak köpekleri kediyi parçaladı

Elazığ'da başıboş sokak köpekleri, boğazladıkları kediyi parçaladı. Olay, sabaha karşı merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Kolbaşı Sokak'ta meydana geldi. Bir vatandaşın balkona çıkarak köpek seslerini duymasıyla fark edilen olayda, köpekler boğdukları kedinin başında bekledikten sonra onu parçaladı. Köpekler daha sonra ortadan kayboldu.

29.05.2024 17:20
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Elazığ'da sokak köpekleri kediyi parçaladı

ELAZIĞ - Elazığ'da başıboş sokak köpekleri, boğazladıkları kediyi parçaladı.

Olay, sabaha karşı merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Kolbaşı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah namazına kalkan bir vatandaş, dışarıdan köpek seslerini duydu. Balkona çıkarak seslere bakan vatandaş, başıboş sokak köpeklerinin bir kediyi boğazladığını fark etti. Köpekler, boğdukları kedinin başında bir süre bekledikten sonra, parçaladı. Köpekler daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

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