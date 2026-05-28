Elazığ\'da Su Kanalında Ölüm

Elazığ'da 39 yaşındaki bir şahıs, su kanalında ölü halde bulundu.

Olay, Çatalçeşme Mahallesi Kümeevler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktan geçen vatandaşlar, su kanalında bir şahsın hareketsiz yattığını görmesinin ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şu kanalındaki şahıs, Su Altı Grup Amirliğine bağlı Kurbağa Adamlar tarafından suyun içerisinden çıkartılarak olay yerinde hazır halde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Şahsın 39 yaşındaki Ali Ataşsalar olduğu öğrenildi.

Ataşsaların cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ