Elazığ'da Şüpheli Valiz Patlatıldı - Son Dakika
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Elazığ'da Şüpheli Valiz Patlatıldı

Elazığ\'da Şüpheli Valiz Patlatıldı
15.07.2026 11:04
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Cumhuriyet Meydanı'ndaki şüpheli valiz, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

Elazığ'da gece saatlerinde meydanda fark edilen şüpheli valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı.

Olay, gece geç saatlerde Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meydanda şüpheli bir valiz gören vatandaşlar durumu emniyet ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler alanı yaya geçişine kapatırken, özel koruyucu kıyafetli bomba imha uzmanı şüpheli valizi fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı o anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Elazığ, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da Şüpheli Valiz Patlatıldı - Son Dakika

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