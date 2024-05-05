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Elazığ'da sürü otlatma kavgası: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da sürü otlama yüzünden husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, Yazıkonak Beldesi Gül Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan sürü sahibi ile mahallede yaşayan bir şahıs arasında sürü otlatma yüzünden kavga çıktı. Pompalı tüfek ve sopaların kullanıldığı kavgada, sürü sahibi başına aldığı darbe ile yaralandı. Aynı zamanda saçmaların isabet ettiği 2 koyun da yaralanırken bir araçta maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ambulanslar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.