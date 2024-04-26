Elazığ'da taciz iddiasıyla bir öğretmen tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da taciz iddiasıyla bir öğretmen tutuklandı

Elazığ'da bir lisede öğretmen olarak görev yapan İ.B., kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla hakkında yapılan şikayet sonrası gözaltına alındı. Öğretmen, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise taciz iddiasının ardından öğretmeni açığa aldı.

26.04.2024 20:03
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Elazığ'da taciz iddiasıyla bir öğretmen tutuklandı

ELAZIĞ - Elazığ'da kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla hakkında yapılan şikayet sonrası gözaltına alınan bir öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da bir lisede öğretmen olarak görev yapan İ.B. hakkında, okuldaki bazı kız öğrencileri taciz ettiği iddiasında bulunuldu. Öğrenci velilerinin harekete geçmesinin ardından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Yapılan şikayet sonrası savcılık, öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarttı. Adliyeye sevk edilen öğretmen İ.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, taciz iddiasının ardından öğretmen İ.B.'yi açığa aldı.

Kaynak: İHA

Elazığ, Hukuk, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da taciz iddiasıyla bir öğretmen tutuklandı - Son Dakika

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