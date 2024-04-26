Elazığ'da Tefecilik Operasyonunda 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Elazığ'da Tefecilik Operasyonunda 3 Kişi Gözaltına Alındı

Elazığ\'da Tefecilik Operasyonunda 3 Kişi Gözaltına Alındı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen tefecilik suçuyla ilgili soruşturmada, ekonomik durumu kötü olan vatandaşlara yüksek faizle borç para veren, çeklerin takas suretiyle fiyatını düşüren ve borcunu ödeyemeyen kişiler için pos tefeciliği yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda çek ve senet, 2 adet pos cihazı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 16 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

26.04.2024 12:43
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Elazığ'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 kişi gözaltında alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tefecilik suçu ile ilgili yürütülen soruşturmada, şüpheli şahısların ekonomik durumu kötü olan vatandaşlara yüksek faizle borç para verdikleri, ileri tarihli çeklerin takas suretiyle fiyatını düşürdükleri ve borcunu ödeyemeyen şahıslar için pos tefeciliği yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli şahıs yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, çok sayıda çek ve senet, 2 adet pos cihazı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 16 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Tefecilik Operasyonunda 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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