Elazığ'da iki motorlu kuryenin seyir halindeyken yan yana tehlikeli yolculukları kameralara yansıdı.
Olay, Elazığ merkeze bağlı Üniversite Mahallesi Fırat Üniversitesi kampüsü içeresinde ve Malatya Caddesi üzerinde meydana geldi. İki kuryenin seyir halindeyken sohbet etmelerinin yanı sıra, yapışık bir şekilde sürüş yapmaları da dikkat çekti. Ayrıca, bir kuryenin diğer motora ayağını koyup uzun bir süre yolculuk ettiği görüldü.
O anlar ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da tehlikeli yolculuk: İki motorlu kuryenin yan yana seyir halinde sohbet etmeleri kameralara yansıdı - Son Dakika
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda lav silahı ve el bombası dahil olmak üzere 455 adet suç unsuru ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca ruhsatsız silahlar, fişekler, tarihi eser niteliği taşıyan objeler ve iletişim cihazları da ele geçirildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için suç organizasyonlarına karşı mücadelesini sürdürdüğünü açıkladı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobilin yaya geçidinde hızla çarparak savurduğu yaşlı adam ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 11.30 sıralarında Oba Mahallesi Çevreyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. yönetimindeki 07 AYG 093 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçtiği esnada Ali A.'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan Ali A.'yı ilk müdahalenin ardından ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, araç sürücüsü S.K. gözaltına alındı. Öte yandan kaza çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde yaya geçidinden geçmekte olan Ali A.'ya 07 AYG 093 plakalı aracın çarptığı anlar yer aldı. Yaşlı adamın çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulduğu görüldü.
Sizin düşünceleriniz neler ?