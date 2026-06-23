Elazığ\'da Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Elazığ'da tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu üzerindeki Kovancılar ilçesi Çakırkaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 51 AAD 564 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ