Elazığ\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ