Elazığ\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştığı kaza 1 kişi yaralandı.

Kaza, Güneyçevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ