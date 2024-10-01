Elazığ\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, Alkollü Sürücü

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Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken kazaya karışan sürücülerden birinin alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.M. idaresindeki 23 BA 237 plakalı otomobil ile S.K. idaresindeki 23 DP 080 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, sürücü A.M.'nin 2.57 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ