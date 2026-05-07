Elazığ\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karakoçan İlçesi Çayırdam köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E.Y. idaresindeki 23 KA 261 plakalı otomobil ile M.Ç. yönetimindeki 07 DR 851 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme yaptı. - ELAZIĞ