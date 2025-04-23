Elazığ'da 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi hafif yaralandı.
Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolu Tekevler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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