Elazığ\'da Trafik Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 23 AAS 914 plakalı otomobil, yolun karşı şeridine geçmeye çalışan M.T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahıs ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.