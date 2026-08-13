Elazığ'da Trafik Kazası Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
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Elazığ'da Trafik Kazası Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Elazığ\'da Trafik Kazası Güvenlik Kamerasına Yansıdı
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İki otomobilin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı; yaralı yok, maddi hasar var.

Elazığ'da aynı yönde seyreden iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Vali Fahri Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyir halinde olan iki otomobilden biri, önünde ilerleyen diğer araca arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan araçlar yol kenarındaki direğe çarparak durabildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde arkadan gelen otomobilin öndeki araca çarpması ve araçların savrularak direğe vurma anları yer aldı.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Elazığ, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da Trafik Kazası Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Trafik Kazası Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
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